Azerbaycan Bankalar Birliği, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) başlattığı fidan bağışı kampanyasına katıldı.
TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Azerbaycan Bankalar Birliği, ülkemizde yaşanan yangın felaketi nedeniyle zarar gören ormanların yeniden kazanılması amacıyla Türkiye Bankalar Birliği tarafından başlatılan 1 milyon fidan kampanyasına destek vermek için bağış kampanyası organize ettiğini açıklamıştır.
Azerbaycan Bankalar Birliği’nin kampanyası çerçevesinde Azeri bankaların katkılarıyla çalışan başına 5 adet fidan alınarak (fidan başına 10 TL) Türkiye Bankalar Birliği nezdinde toplanan bağışa katkıda bulunulacaktır.
Dost ve kardeş Azerbaycan’ın değerli bankalarının vermiş oldukları destek için Azerbaycan Bankalar Birliği’ne teşekkürlerimizi sunarız."
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