        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a destek mesajı | Dış Haberler

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İran'a destek mesajı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İran'a destek verdi. Azerbaycan ve İran halklarının yüzyıllar boyunca birbirine destek olduğunu, hem iyi hem de zor günlerde daima birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Aliyev'den İran'a destek mesajı

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve İran halklarının yüzyıllar boyunca birbirine destek olduğunu, hem iyi hem de zor günlerde daima birbirlerinin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Aliyev, sosyal medya platformundan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Azerbaycan'la ilgili mesajına yanıt olarak Farsça paylaşımda bulundu.

        Aliyev mesajında, "İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Mesud Pezeşkiyan’ın gösterilen destek dolayısıyla Azerbaycan halkına ve devletine teşekkürünü ifade etmesi, halkımız tarafından büyük takdirle karşılanmaktadır. Dost ve kardeş halklarımız yüzyıllar boyunca birbirine destek olmuştur ve hem iyi hem de zor günlerde daima birbirimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        Pezeşkiyan, Aliyev'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan, "Kardeşim İlham Aliyev ile yaptığım görüşmede, Azerbaycan hükümeti ve halkının gösterdiği dayanışma ve destekten dolayı takdirlerimi ifade ettim." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Pusudan çıkan korkunç gerçek!

        Kocaeli'de pusu kurup kardeşi Çetin Kaya'yı öldüren Sedat Kaya'nın, 31 yıl önce de babası Cemal Kaya'yı öldürdüğü ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        "ABD İran'a 48 saatlik ateşkes önerdi" iddiası
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 4 ölü, 13 yaralı!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        SMA'lı Alya'nın annesi: Doğum gününde kızıma ilacını hediye etmek istiyorum
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara dev ceza
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Emekli çalışanın primleri ne oluyor?
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Marketler ne alacağınızı sizden önce biliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İFF’de seyretmek istediğim 10 film
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!