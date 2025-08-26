Azerbaycan nerede? Azerbaycan hangi kıtada, komşuları kim, başkenti neresi?
Azerbaycan, binlerce yıl öncesine uzanan zengin ve çok katmanlı bir geçmişe sahiptir. Bölge, Kafkasya ve Hazar Denizi'nin kesişim noktasında bulunması nedeniyle tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. M.Ö. 3. binyılda yerleşim izleri görülür; ardından Medler, Persler ve Makedonlar bölgeye hâkim olmuştur. 7. yüzyılda Araplar, İslamiyet'i Azerbaycan topraklarına taşımış ve kültürel dönüşüme yol açmıştır. Orta Çağ'da Selçuklu ve Şirvanşahlar devletleri, siyasi ve kültürel yaşamın gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
AZERBAYCAN NEREDE?
Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde, Doğu Avrupa ile Batı Asya arasında stratejik bir konumda yer alır. Kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile kara sınırına sahiptir. Doğuda ise Hazar Denizi ile çevrilidir; bu büyük iç deniz, ülkenin ekonomik ve enerji kaynakları açısından önemli bir rol oynar. Coğrafi yapısı çeşitlidir; kuzeyde ormanlık ve dağlık alanlar, iç kesimlerde bozkır ve step bölgeleri, güneyde ise yarı kurak alanlar bulunur. Azerbaycan, Hazar Denizi kıyıları boyunca petrol ve doğal gaz kaynakları bakımından zengindir ve bu durum ülkenin uluslararası enerji politikalarında ön plana çıkmasını sağlar.
İklim çeşitliliği, tarım ve hayvancılığı etkiler; kuzeyde nemli karasal iklim hâkimken, güneyde daha sıcak ve kurak koşullar görülür. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalan ülke, stratejik konumu sayesinde kültürel ve ticari açıdan bölgesel bir köprü işlevi görmüştür. Bu coğrafi ve ekonomik özellikler, Azerbaycan’ı hem Asya hem de Avrupa perspektifinde önemli bir ülke hâline getirir. Hazar Denizi kıyıları boyunca uzanan plajları ve milli parklarıyla öne çıkar; Gobustan Milli Parkı’ndaki kaya resimleri ve volkanik oluşumlar, hem tarih hem de doğa turizmi açısından büyük ilgi görür. Bakü’nün modern mimarisi ve tarihi İç Şehir bölgesi, ülkenin geçmiş ile günümüzü bir arada sunar.
Azerbaycan, özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla ekonomik açıdan dikkat çeker; bu kaynaklar hem ulusal kalkınmada hem de uluslararası enerji politikalarında önemli rol oynar. Kültürel alanda klasik müzik, dans ve geleneksel el sanatları öne çıkar; müzikte mugham, halı dokumacılığı ve bakır işçiliği gibi sanat dalları ülkenin simgeleri arasında yer alır.
AZERBAYCAN KOMŞU ÜLKELERİ
Azerbaycan, Güney Kafkasya’da yer alan ve kara sınırları ile çevrili bir ülkedir. Liste şu şekilde sıralanabilir:
Azerbaycan’ın bu coğrafi konumu, hem bölgesel ilişkiler hem de enerji ve ulaşım hatları açısından ülkeye stratejik avantaj sağlar.
AZERBAYCAN BAŞKENTİ
Azerbaycan’ın başkenti Bakü, Hazar Denizi’nin batı kıyısında, ülkenin doğu kısmında konumlanmıştır ve hem ekonomik hem de kültürel yaşamın merkezini oluşturur. Şehir, tarih boyunca Doğu ile Batı arasında bir köprü görevi görmüş, bu özelliği mimarisinde ve kültürel yapısında kendini gösterir. Tarihi İç Şehir (İçəri Şəhər), Orta Çağ’dan kalan surlar, camiler ve hamamlarla zengin bir kültürel miras sunar. Modern Bakü, gökdelenleri, geniş bulvarları ve ticaret merkezleriyle çağdaş bir metropol görünümü taşır. Hazar Denizi kıyısındaki bulvar, şehir yaşamının merkezi olarak halkın yürüyüş ve sosyalleşme alanı hâline gelmiştir. Bakü, enerji sektörünün kalbi olarak, özellikle petrol ve doğal gaz endüstrisi açısından ülkenin ekonomik yapısını şekillendirir.
Kültürel etkinlikler, konserler, sanat sergileri ve festivaller şehirde yoğun şekilde düzenlenir. İklim açısından ılıman kıyı iklimi ile karasal iklim özellikleri bir arada görülür; bu durum hem yaşam kalitesini hem de tarımsal faaliyetleri etkiler. Tüm bu özellikleriyle Bakü, tarihi mirası, modern altyapısı ve ekonomik gücü ile Azerbaycan’ın en önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Mutfağı ise zengin coğrafyası ve tarihi geçmişiyle şekillenmiş, lezzet çeşitliliği yüksek bir geleneksel mutfaktır. Ana malzemeler arasında et, özellikle kuzu ve tavuk, pirinç, baklagiller ve taze sebzeler bulunur.
Pilavlar, Azerbaycan mutfağının temelini oluşturur; şehriyeli, meyveli veya etli çeşitleri sofralarda sıkça yer alır. Et yemekleri genellikle ızgara veya şiş şeklinde hazırlanır ve baharatlarla tatlandırılır. Dolma ve kebap çeşitleri, hem günlük öğünlerde hem de özel günlerde sofralarda sunulur. Yerel baharatlar, yemeklere karakteristik aroma ve tat katar. Tatlılar da mutfağın önemli bir parçasıdır; pakhlava, shekerbura ve qutab gibi tatlılar geleneksel festivallerde ve kutlamalarda öne çıkar. Azerbaycan mutfağı aynı zamanda çay kültürüyle de bütünleşmiştir; günün çeşitli saatlerinde servis edilen çay, yemeklerin ve tatlıların yanında sunulur.