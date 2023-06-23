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Haberler Dünya Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Azerbaycan nerede, hangi kıtada yer alır? Azerbaycan başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Azerbaycan, doğu kıyısı Hazar Denizi'ne bakan Kafkasya'da bir devlettir. Kuzeyinde Rusya, batısında Gürcistan ve Ermenistan, güneyinde İran ile komşudur. Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın eteklerinde yer almaktadır; bölgenin en yoğun yerleşim yeri, Hazar Denizi'ne dökülen ve Azerbaycan'ın tüm doğu kesimi tarafından gözden kaçan Kuma nehri vadisi çevresinde uzanır.

Azerbaycan Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Azerbaycan laik bir devlettir ve 2001'den beri Avrupa Konseyi üyesidir. Ülke, 31 Ağustos 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerden biridir. Resmi adı Azerbaycan Cumhuriyeti'dir (Azerice: Azərbaycan Respublikası) Azerbaycan 59 ilçeye, 11 şehre ve bir özerk bölgeye ayrılmıştır. Kuzeyde Rusya ve Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile sınır komşusudur.

Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Azerbaycan, Güney Kafkasya'nın eteklerinde yer almaktadır; bölgenin en yoğun yerleşim yeri, Hazar Denizi'ne dökülen ve Azerbaycan'ın tüm doğu kesimi tarafından gözden kaçan Kuma nehri vadisi çevresinde uzanır. Azerbaycan Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? Ülke kuzeyde Rusya ve Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile sınır komşusudur. Başkenti ise Bakü’dür.

Azerbaycan dünya haritasında Transkafkasya bölgesinde Hazar Denizi sularına erişimi olan bir devlettir. Resmi dil Azerice'dir ancak yetişkinler ve çocuklar Rusçayı iyi derecede konuşmaktadır. Ülkede genel olarak çoğu insan Rusça bilmektedir. Azerbaycan, Kafkas Dağları'nın güney yamaçları boyunca Doğu Avrupa ve Batı Asya'nın kavşağında yer almaktadır. Azerbaycan kuzeyde Rusya, kuzeybatıda Gürcistan, batıda Ermenistan ve güneyde İran ile sınır komşusudur. Doğuda Hazar Denizi ile çevrilidir.

Azerbaycan Bayrağının Anlamı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı üç yatay şeritten oluşur. Üst bant mavi, orta bant kırmızı ve alt bant yeşildir. Bayrağın her iki yanında kırmızı şeridin ortasında beyaz hilalli sekiz köşeli bir yıldız tasvir edilmiştir. Azerbaycan bayrağının anlamı:

  • Mavi renk: Azerbaycan halkının Türk kökenli olduğu anlamına gelir, mavi renk Türkçülük fikri ile alakalıdır. Türklerin maviyi tercih etmesinin çeşitli açıklamaları var. Orta Çağ'da İslam dinini benimseyen Türkçe konuşan halkların yaşadığı bölgelerde sayısız antik anıt inşa edildi ve bu anıtların çoğu mavi renkteydi.
  • Kırmızı renk: Modern bir toplum inşa etmek, demokrasiyi geliştirmek, kısacası modernleşme, gelişme arzusu demektir. 18. yüzyılın sonundaki Fransız Burjuva Devrimi'nden sonra Avrupa ülkelerinde kapitalizmin gelişmesinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. O dönemde proletaryanın kapitalist sisteme karşı bir mücadelesi vardı. Bu yıllarda kırmızı renk Avrupa'nın simgesi haline geldi.
  • Yeşil renk: İslam medeniyetine, İslam dinine ait demektir.

Azerbaycan bayrağının üç rengi Türk milli kültürünün, Müslüman medeniyetinin ve modern Avrupa demokratik temellerinin sembolleridir. Kırmızı renk üzerinde ortada bir hilal ve sekiz köşeli bir yıldız tasvir edilmiştir. Hilal, bir zamanlar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'in armasıydı. 1453 yılında Türklerin şehri ele geçirmesinden sonra bu arma, İslam dininin bir simgesi olarak Osmanlı Devleti tarafından benimsenmiş ve bu dine mensup diğer halklara geçmiştir. Bayrağın üzerindeki hilal Türk milletinin simgesidir. Sekizgen yıldızın anlamı ise "Azerbaycan" kelimesinin eski alfabedeki yazılışı ile ilgilidir. Böylece eski alfabede "Azerbaycan" kelimesi sekiz harfle yazılır.

Azerbaycan Para Birimi

Azerbaycan'ın ulusal para birimi olan manat 15 Ağustos 1992'de yürürlüğe girdi. Azerbaycan Para Birimi Manat’tır. 1 Manat ise kültür konusuna adanmıştır. Banknot 120x70 mm ebadında basılmıştır. Ön yüzde Azerbaycan'ın ulusal müzik aletleri olan Tar, Kemençe vardır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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