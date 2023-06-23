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Haberler Dünya Avusturya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Avusturya nerede, hangi kıtada yer alır? Avusturya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Avusturya dokuz bölgeden (Länder) oluşan federal bir cumhuriyettir. Coğrafi olarak Avusturya, Orta Avrupa'da, Alpler sıradağlarının kuzey tarafında yer alır. Avusturya, kuzeydoğuda Çek Cumhuriyeti, batıda İsviçre ve Lihtenştayn ile sınır komşusudur. Kuzeybatıda ise Almanya ile sınır, Bavyera Alpleri ve İnn ve Tuna nehirleri tarafından işaretlenmiştir. Güneyde, Alpler Avusturya'yı İtalya ve Slovenya'dan ayırır.

Avusturya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Ülkenin doğusunda Macaristan ve Slovak Cumhuriyeti ile sınır bulunurken, Slovak Cumhuriyeti ile olan sınır, özellikle Morava olmak üzere su yolları ile işaretlenmiştir. Avusturya, Avrupa Birliği'nin bir parçasıdır. Başkent Viyana, Avusturya'nın tüm nüfusunun yaklaşık 1/4'üne sahiptir. En kalabalık bölge, Viyana'ya ek olarak Linz ve diğer birçok şehrin bulunduğu Tuna vadisidir.

Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Avusturya'nın % 60'ı Alp bölgesidir, topraklarının %40'ı 1.000 metrenin üzerinde bir rakımda bulunur. Ülkenin diğer en kalabalık bölgeleri, Innsbruck'un bulunduğu Inn vadisi, Salzburg'un bulunduğu Salzach nehri vadisi ve Graz'ın bulunduğu Mur vadisidir. Avusturya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? Orta Avrupa ülkesi olarak adlandırılan Federal Avusturya Cumhuriyeti (Österreich), Portekiz ve Macaristan'dan biraz küçük ve Çek Cumhuriyeti'nden biraz daha büyük olan 83.879 km2'lik bir alana sahiptir. Başkenti Viyana’dır. Ülkenin resmi dili Almanca'dır. Avusturya; Rhaetian Alpleri, Avusturya Alpleri, Tauri, Noric Alpleri ve Carnic Alplerini içerir.

Avusturya Bayrağının Anlamı

Avusturya bayrağı, tüm ülkedeki en önemli işaretlerden biridir. Eşit oranlı üç büyük yatay şeritten oluşur. Üst ve alt şeritler kırmızı, orta şerit ise beyazdır. Avusturya bayrağının anlamı efsaneye göre kökeni 12. yüzyıla kadar uzanıyor. Moors'a karşı bir savaşın ardından Babenberg Dükü'nün bayrak olarak kullanılan beyaz tuniği, kemerle korunan orta kısım hariç kanla kaplıydı. 1230'dan beri kullanılan Avrupa'nın en eskilerinden biridir. Avusturya Cumhuriyeti, 20 Ekim 1918'de Avusturya'nın Üçüncü Reich'a ilhak edildiği Anschluss'a kadar kırmızı-beyaz-kırmızı şemasını yeniden benimsedi.

Avusturya Para Birimi

Avusturya federal bir parlamenter cumhuriyettir. Başkenti Viyana şehridir ve MS 1955'te bağımsızlığını kazanmıştır ve Avrupa kıtasının ortasında yer alır ve kuzeyi paylaşır. Çek Cumhuriyeti ve Almanya ile sınır, doğuda Macaristan ve Slovakya, güneyde İtalya ve Slovenya, batıda ise Lihtenştayn ve İsviçre ile sınır komşusudur. Avusturya para birimi Euro’dur. 1 Ocak 1999'dan beri Avusturya'da resmi para birimi olmuştur. Avusturya'da kullanılan Euro para birimi madeni paralar ve banknotlar olarak sınıflandırılmıştır.

Avusturya Şehirleri

Avusturya'nın başkenti olan Viyana Avrupa'nın merkezinde yer alır ve e kalabalık şehirlerden biridir. Her tarafı ormanlarla çevrilidir ve onu farklı kılan nokta ise, Tuna Nehri kıyısındaki konumudur. Ayrıca Viyana, Avusturya'nın kültür merkezi ve dünya müziğinin başkentlerinden biridir, çünkü Salzburg ve Bregenz'de düzenlenen festivaller Viyana tiyatrosunun müzisyenlerine, orkestralarına, oyuncularına ve yönetmenlerine bağlıdır ve konserler, tiyatro gösterileri ve opera sahnelenmiştir. İşte diğer Avusturya Şehirleri:

  • Burgenland
  • Karintiya
  • Aşağı Avusturya
  • Yukarı Avusturya
  • Salzburg
  • Steirmark
  • Tirol
  • Vorarlberg
  • Viyana
  • Linz
  • Graz
  • Inssbruck
  • Salzburg
  • Sankt Pölten
  • Bregenz
  • Hallstatt
  • Melk
  • Krems
  • Feldkirch
  • Klagenfurt
  • Wiener Neustadt
  • Baden
  • Eisenstadt
  • Bruck-Leitha
  • Gmünd
  • Amsletten
  • Scheibbs
  • Mistelbach
  • Ganserndorf
  • Zwettl
  • Neunkirchen
  • Tulln

  • Waidhofen-Ybbs
  • Kitzbuhel
  • Bad Gastein
  • Schewchat
  • Wells
  • Braunau am Inn
  • Gmunden
  • Bad Vöslau
  • Lienz
  • Villach
  • Dümstein
  • Ips
  • Berndorf
  • Ternitz
  • Perchtoldsdorf
  • Bad Ischl
  • Korneuburg
  • Lilenfeld
  • Mödling
  • Tefs
  • Bad Goisern
  • Zel am See
  • Bludenz
  • Landeck
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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