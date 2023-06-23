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Arnavutluk 4 eyaletle sınır komşusudur: kuzeybatıda Karadağ; kuzeydoğuda Kosova; doğuda Kuzey Makedonya; ve güney ve güneydoğuda Yunanistan. Arnavutluk İtalya, Yunanistan ve Karadağ ile deniz sınırlarını paylaşıyor. İyon ve Adriyatik denizlerinin suları ile çevrilidir. Başkent Tiran şehridir. Resmi dil, sırayla iki lehçeye sahip olan Arnavutça'dır: Gegiano ve Toskana.

Arnavutluk Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Arnavutluk zengin kültürü ve geçmişiyle bilinen ülkelerden biri. Özellikle, Roma döneminden kalma Ortodoks kiliseleri, Müslüman camileri, kültürel saraylar ve manastırlar bulunmaktadır. Arnavutluk Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? Arnavutluk'un başkenti Tiran'dır. Şehirde birçok müze, cami, kale ve sadece eski fresklerle süslenmiş eski binalar vardır. Adriyatik ve İyon denizlerine erişimi olan Arnavutluk, tatil köyleri ve plaj tatilleri açısından İspanya veya İtalya'nın ünlü ve modern tatil yerleriyle güvenle rekabet edebilir.

Gelişen turizm altyapısı, ılıman iklimi ve Adriyatik suları her yıl daha fazla turist çekmektedir. Bugün en ünlü tatil köyleri Durres, Orikum, Dheme, Porto Palerno ve diğerleridir. Tiran, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olmasının yanı sıra ülkenin kültürel, ekonomik ve idari faaliyetlerinin merkezidir. Ülkenin en büyük liman şehirleri Durres ve Arnavutluk'un ilk başkenti olan Vlore'dir. Elbasan ve İşkodra, Arnavutluk'un en eski şehirleri arasındadır ve ülkenin kültür merkezleri olarak hayati bir rol oynamaktadır.

Arnavutluk Şehirleri

Tiran, Arnavutluk'un en büyük şehri ve başkenti olmasının yanı sıra ülkenin kültürel, ekonomik ve idari faaliyetlerinin merkezidir. İşte bazı Arnavutluk şehirleri:

Tiran: Arnavutluk'un başkenti ve en büyük şehri olan Tiran, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezidir.

Dıraç (Durrës): Arnavutluk'un ikinci büyük şehri olan Dıraç, Adriyatik Denizi kıyısında yer alır. Durres, İtalya'daki Bari ve Brindisi limanlarının karşısında, Adriyatik Denizi'nin çıkışında yer almaktadır.

Elbasan: Elbasan'ın tarihi, Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli bir rol oynadığı için 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Şehrin ilgi çekici yerleri arasında korunmuş iki antik duvar, Arnavut kaldırımlı sokaklar, eski evler ve bir saat kulesi yer alır.

Shkodra (Shkodër): Kuzeybatı Arnavutluk'ta bulunan Shkodra, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. İşkodra, Arnavutluk'un en eski yerlerinden biridir ve önemli bir ekonomik ve kültürel merkez olarak hizmet vermektedir.

Korça (Korçë): Arnavutluk'un güneydoğusunda yer alan Korça, sanatsal ve kültürel bir merkezdir. Şehirdeki müzeler, tarihi binalar ve meydanlar ziyaretçilere tarihi bir atmosfer sunar.

Gjirokastra: Güney Arnavutluk'ta yer alan Gjirokastra, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bir şehirdir. Taş evleri, Gjirokastra Kalesi ve Etnografya Müzesi ile ünlüdür.

Arnavutluk Başkenti

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Arnavutluk'un batısında, etrafı tepelerle çevrili bir konumda yer almaktadır. Dajiti Dağı doğuda yer alır. Şehrin içinden iki nehir geçmektedir Tiran ve Lane. Şehir birçok yerel üniversiteye, akademik kuruma ve ticari işletmeye ev sahipliği yapmaktadır. Tiran, ülkenin ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal merkezi olan Arnavutluk'un kalbidir. Başta Parlamento, hükümet binası, bakanlıklar, Başkanlık Sarayı ve anayasa mahkemeleri olmak üzere tüm ulusal kurumlar Tiran'da bulunmaktadır. Şehir nemli bir subtropikal iklime sahiptir.

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