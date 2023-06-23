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Haberler Dünya Andorra Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Andorra nerede, hangi kıtada yer alır? Andorra başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Andorra Prensliği, Güney Avrupa'da, Fransa ve İspanya arasında Pireneler masifinde yer alan 465 km2'lik karayla çevrili bir devlettir. Andorra, Avrupa'nın en küçük eyaletlerinden biridir ve komşu ülkelerle çevrilidir. Kıtada kişi başına en yüksek zenginliğe sahip ülkelerden biri olarak kabul edilir.

Andorra Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Andorra Avrupa kıtasındadır. Doğu Pireneler'de, İspanya ve Fransa arasında yer almaktadır. Yaklaşık 2023 verilerine göre 77,265 kişi nüfuslu küçük dağlık bir ülkedir. Andorra, Avrupa kıtasında Pireneler'de Fransa ve İspanya arasında yer almaktadır. Andorra'nın resmi dili Katalanca olmakla birlikte Fransızca ve İspanyolca da konuşulmaktadır.

Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Andorra Avrupa kıtasındadır. Doğu Pireneler'de, İspanya ve Fransa arasında yer almaktadır. Andorra bayrağı 1971'de kabul edildi. Andorra bayrağı üç yatay şeritten oluşur. Üst şerit mavi, orta şerit altın sarısı ve diğer şerit de kırmızı renktedir. Bayrağın orta kısmında ise Andorra'nın arma amblemi bulunur. Mavi, sarı ve kırmızı, Fransız üç renginin ve Katalan bayrağının renklerinin bir karışımı olup, ülkenin hem Fransa hem de Katalonya'dan etkilendiğini gösterir.

Yönetim biçimi anayasal monarşidir. Ülke, Fransa Cumhurbaşkanı ve Urchelski Piskoposu tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Andorra Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir? Andorra'nın para birimi Euro'dur. Andorra, Euro Bölgesi'ne dahil olmuştur ve Euro (€) resmi para birimidir. Andorra, Pirenelerin kalbinde yer alan bir Avrupa mikro devletidir. Coğrafi sınırları aşağıdaki gibidir:

  • Kuzey : Fransa
  • Güney : İspanya
  • Batı : Fransa ve İspanya
  • Doğu : Fransa ve İspanya

Andorra'nın başkenti Andorra la Vella'dır ve Avenida Meritxell'deki butikleri ve kuyumcuları ve çeşitli alışveriş merkezleri ile ünlüdür. Ayrıca Andorra'nın ordusu yoktur. Ancak 1931'de oluşturulmuş bir polis güçleri vardır. Başlıca işlevi acil durumlarda, doğal afetlerde ve ülke güvenliğinde yardımcı olmaktır.

Andorra Türkiye Saat Farkı

Andorra, Orta Avrupa Zaman Dilimi'nde (CET - Central European Time) bulunur. Andorra Türkiye Saat Farkı ise Andorra Türkiye'nin 1 saat gerisindedir.

Andorra Para Birimi

Andorra'nın para birimi Euro'dur. Andorra, Euro Bölgesi'ne dahil olmuştur ve Euro (€) resmi para birimidir. Andorra, Avrupa Birliği (AB) ile güçlü bağları olan bir Avrupa ülkesidir. Bu yüzden Andorra Para birimi Euro'dur.

Andorra Başkenti

Andorra, Pireneler'de bulunur, yaklaşık 468 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Bu ülke, Andorra La Vella ve La Massana olarak tanımlayabileceğimiz 7 mahalleye bölünmüştür. Güzel manzara ve dağları ile çok fazla turizm çeken bir Devlet olarak kabul edilir. Andorra Başkenti ise Andorra la Vella'dır.

Andorra'nın üç resmi dili vardır: Katalanca, İspanyolca ve Fransızca. Roman dilleri aile grubuna aittir. Andorralılar, Katalanca ve İspanyolca'da iki dilli olarak bilinirler. Ancak okul çağındaki çocuklar da Fransızca öğrenebilir. Andorra, arkasında çok fazla tarihi olan bir ülkedir. Başlangıçta ülke, Katalonya, Endülüs ve Roma'dan gelen insanlar tarafından dolduruldu. Burada doğan çocuklara genellikle Andoralılar denir.

Andorra belli dönemlerde farklı hükümdarlar tarafından yönetilmiştir. Önce Urgell Kontu ve ardından Foix Dükleri tarafından. Andorra ülkesi düşük vergili bir ülkedir. Bu yüzden alışveriş yapmak çok caziptir. Parfüm, saat ve aksesuara kadar her şey rahatlıkla alınabilir. Vergi oranı ise Avrupa'daki en düşük seviyelerdir ve bu da onu yaşamak ve çalışmak için cazip bir yer haline getirir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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