Azerbaycanlı kadına silahlı saldırı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

AA'da yer alan habere göre ilçede yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu kadın Ş.M, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.