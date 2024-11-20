Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Azerbaycanlı kadına silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Azerbaycanlı kadına silahlı saldırı!

        Sakarya'da Azerbaycan uyruklu Ş.M. adlı kadın sokakta silahlı saldırıya uğradı. Olaydan sonra şüpheli kayıplara karışırken ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycanlı kadına silahlı saldırı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede yolda yürüyen Azerbaycan uyruklu kadın Ş.M, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, sağlık personelinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede 6 kovan tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #sakarya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        İspanya'dan yabancılara çalışma ve oturum iznine kolaylık
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Belaruslu kız kardeşlere ne oldu? Aladağlar'daki arama çalışmalarında son durum
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Ekrem İmamoğlu ile Dilan ve Engin Polat davalarının savcısına yeni görev
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili