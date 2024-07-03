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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Azeri spiker, Mert Günok'un kurtarışında coştu: "İlahi müdahale" - Futbol Haberleri

        Azeri spiker, Mert Günok'un kurtarışında coştu: "İlahi müdahale"

        A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 yenerken Mert Günok son saniye kurtarışıyla devleşti. Azeri spiker de tüm dünyanın konuştuğu kurtarışı 'ilahi müdahale' diyerek anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:23 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:16
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        Azeri spiker coştu: "İlahi müdahale"
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        Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 eledi ve çeyrek finale yükseldi.

        Milli file bekçisi Mert Günok, maçın 90+4. dakikasında yaptığı kurtarışla hem turu getirdi, hem de milli takımı ipten aldı.

        Mert Günok, Baumgartner'in kafa vuruşunu harika bir refleks ile çıkardı.

        Azerbaycan kanalında maçı sunan spiker, Mert Günok'un kurtarışı sonrası çığlık atarken, o anlar için 'İnanılmaz refleks, ilahi müdahale' yorumunu yaptı.

        Spikerin bu yorumu sosyal medyada viral oldu.

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