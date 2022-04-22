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Haberler Televizyon 'Aziz' 22. bölüm tanıtımları: Zor süreç başlıyor!
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'Aziz' için zor süreç başlıyor!

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz', bu akşam heyecan dolu 22. bölümüyle ekrana gelecek. İşte 'Aziz'in 22. bölüm tanıtımları ve ön izleme sahnesi...

'Aziz' 22. bölüm tanıtımları: Zor süreç başlıyor!
'Aziz' için zor süreç başlıyor!
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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 22. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz ve Efnan, Pierre'in oyunuyla ilişkilerindeki en büyük kırılmanın eşiğine gelirler. Bu sırada şehirde, milletvekili seçimlerinin heyecanı yaşanmaktadır.

Pierre, Aziz'in karşısına çıkardığı sürpriz adayın kazanması için emin adımlarla ilerler ve Aziz'i her anlamda köşeye sıkıştırır. Aziz için şimdiye kadarki en zorlayıcı süreç başlamıştır.

Aziz Dilruba'yı Adem'in şiddetinden korumaya çalışırken Dilruba, Aziz'e beklenmedik bir teklifle gelir. Bu şaşırtıcı teklifin ardından Efnan ve Adem, en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır.

"Aziz" yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 22. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 22. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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