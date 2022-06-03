Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aziz final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Aziz bitti mi, yeni sezon olacak mı?

Show TV'nin kısa sürede büyük bir ilgi gören dizilerinden biri olan Aziz'in final bölümü merak konusu oldu. Başrolünde usta oyuncu Murat Yıldırım'ın yer aldığı dizinin final yapıp yapmadığı ve yeni sezonda olup olmayacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL
  • 01
    Aziz final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Aziz bitti mi, yeni sezon olacak mı?

    Sezonun en iddialı yapımlarıdan biri olan Show TV dizisi Aziz'in final bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Peki, Aziz dizisi yeni sezonda da olacak mı?
  • 02
    Aziz final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Aziz bitti mi, yeni sezon olacak mı?

    AZİZ BU AKŞAM FİNAL Mİ?

    İlgiyle takip edilen sevilen dizi Aziz, bu hafta sezon finali yapıyor. Aziz dizisi önümüzdeki sezon kaldığı yerden devam edecek.
  • 03
    Aziz final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Aziz bitti mi, yeni sezon olacak mı?

    AZİZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Aziz dizisinin Eylül ayı itibariyle yeni sezonuyla ekranlarda yer alması bekleniyor.
  • 04
    Aziz final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Aziz bitti mi, yeni sezon olacak mı?

    SHOW TV YAYIN AKIŞI 3 HAZİRAN 2022

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Aziz

    00:15 Ödeşme Zamanı 2

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.