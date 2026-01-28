Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Aziz İhsan Aktaş duruşmasında çekilen görüntülere soruşturma açıldı

        Aziz İhsan Aktaş duruşmasında çekilen görüntülere soruşturma açıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın yargılandığı davanın duruşmasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı

        Giriş: 28.01.2026 - 17:08 Güncelleme: 28.01.2026 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Duruşma görüntülerine soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması süren Aziz İhsan Aktaş dosyasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndaki 1 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılan bugünkü oturumu sırasında çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        FİİL VE FAİL TESPİTİ İÇİN TALİMAT

        Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınması ve paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine dikkat çekildi. Başsavcılık, “resen” başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, fiil ve fail tespiti için talimat verildiğini bildirdi.

        TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

        Kamuoyuna yapılan duyuruda, olaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılık, yargılamanın selameti için duruşma sürecinde yetkisiz kayıt alınmaması gerektiğini vurguladı.

        FOTO: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da fırtına, sel, hortum! Bir yaralı

        (AA) Antalya'da Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarısının ardından etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve hortum, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede taşkınlar, hasar ve ulaşım aksamaları yaşanırken, Aksu ilçesinde hortum nedeniyle bir kişi yaralandı

        #görüntülere soruşturma
        #ihsan aktaş davası
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde