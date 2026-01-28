Aziz İhsan Aktaş duruşmasında çekilen görüntülere soruşturma açıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın yargılandığı davanın duruşmasında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili TCK 286 kapsamında resen soruşturma başlattı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması süren Aziz İhsan Aktaş dosyasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları’ndaki 1 No’lu Duruşma Salonu’nda yapılan bugünkü oturumu sırasında çekildiği anlaşılan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.
FİİL VE FAİL TESPİTİ İÇİN TALİMAT
Açıklamada, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntülerin yetkisiz şekilde kayda alınması ve paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu’nun 286. maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine dikkat çekildi. Başsavcılık, “resen” başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne, fiil ve fail tespiti için talimat verildiğini bildirdi.
TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Kamuoyuna yapılan duyuruda, olaya karışan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Başsavcılık, yargılamanın selameti için duruşma sürecinde yetkisiz kayıt alınmaması gerektiğini vurguladı.
FOTO: AA