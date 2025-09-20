Azra Akın: Estetiğe asla karşı değilim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türkiye eski güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru ile birlikte Bebek’teki görüntülendi.

Yeni bir projeye başlayacağını söyleyen Azra Akın, tatilde kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları ve kendisine gelen "estetiksiz" yorumlarına yönelik; "Estetiğe asla karşı değilim, estetik her zaman olabilir ama ben doğal yaşamayı, dengeli yaşamayı seviyorum" açıklamasını yaptı.

Azra Akın, Bodrum tatilinde arkadaşlarına çay servisi yaparken çekilen görüntülerinin hatırlatılması üzerine; "Siz de dağıtmaz mısınız? Siz de dağıtırsınız bence. Doğal yaşamı seviyorum, önemli olan kendiniz olabilmektir" dedi.

Çocuklarıyla ilgili de konuşan Azra Akın; "Çok hızlı büyüyorlar. Biz karşılıksız, şartsız onların yanındayız. Yeter ki kendileri kendilerini keşfetsinler" ifadelerini kullandı.

Geçmişte sahne aldığı bir tiyatro oyununda yaşadığı sıkıntılar hatırlatılınca ise Azra Akın, yeni projelerinde benzer bir korkusunun olmadığını söyledi.