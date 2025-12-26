Azra Akın: Yeni yıla evde gireceğiz

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Azra Akın, Nişantaşı’ndaydı. Spordan çıkan Akın, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.

Acelesi olduğunu ifade eden 2002 Dünya Güzeli, yeni yıla arkadaşlarıyla gireceğini söyleyerek; "Genellikle yılbaşlarında ailecek evde oluyoruz. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var. Hep beraber yeni yıla giriyoruz" dedi.

Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile evlenmişti. Akın, 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024 yılının Nisan ayında ise kızı Arya'yı kucağına aldı.