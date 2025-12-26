Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Azra Akın: Yeni yıla evde gireceğiz - Magazin haberleri

        Azra Akın: Yeni yıla evde gireceğiz

        2002 Dünya Güzeli Azra Akın, "Genellikle yılbaşlarında ailecek evde oluyoruz. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var. Hep beraber yeni yıla giriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni yıla evde girecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Azra Akın, Nişantaşı’ndaydı. Spordan çıkan Akın, karşısında muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı.

        Acelesi olduğunu ifade eden 2002 Dünya Güzeli, yeni yıla arkadaşlarıyla gireceğini söyleyerek; "Genellikle yılbaşlarında ailecek evde oluyoruz. Bize eşlik eden 4 çift arkadaşımız var. Hep beraber yeni yıla giriyoruz" dedi.

        Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile evlenmişti. Akın, 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024 yılının Nisan ayında ise kızı Arya'yı kucağına aldı.
        Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile evlenmişti. Akın, 2018 yılında oğlu Demir'i, 2024 yılının Nisan ayında ise kızı Arya'yı kucağına aldı.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        Libya Genelkurmay Başkanı'nın düşen uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor

        #Azra Akın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre