İlk olarak İngiltere’de görüldükten sonra bazı Avrupa ülkelerinde de görülen Korona virüs mutasyonu Dünya ülkelerini harekete geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 önlemlerini sıklaştırmaları konusunda ülkeleri uyardı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir” dedi. Peki B.1.1.7 virüsünün özellikleri neler?

B117 VİRÜSÜ NEDİR

B 117 virüsü koronavirüse göre yüzde 70 hızlı bulaşan bir virüstür. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor.'' açıklamalarını yaptı.

B117 VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ VE BELİRTİLERİ

Tevfik Özlü B 117 belirtileri hakkında ''Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.