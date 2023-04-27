Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kısayol Aile B ile Başlayan Erkek İsimleri: B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
ABONE OL

B ile başlayan erkek isimleri: B harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne-baba olacağını öğrenen çiftler, isim araştırması yaparak dünyaya gelecek çocukları için en doğru ismi bulmaya çalışıyor. Aileler tarafından bazen anlamlı, modern ve popüler isimler tercih edilirken, bazen de geleneksel isimlere öncelik tanınıyor. B ile başlayan erkek isimleri, internette en çok aranan popüler konular arasındadır. Dünyaya gözlerini açmaya hazırlanan bebeğinizin cinsiyeti erkekse ve onun için en anlamlı, en güzel ismi tercih etmek istiyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilir, B harfi ile başlayan erkek bebek isimlerini tek tek değerlendirebilirsiniz.

B ile Başlayan Erkek İsimleri: B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

B ile Başlayan Erkek İsimleri

B harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları, pek çok anne- baba adayının ilgi duyduğu ve araştırdığı bir konudur. Bebek bekleyenlerin her isim üzerinde uzun uzun düşünmesi, isim koyma sürecini de etkilemekte ve kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Sizler için hazırladığımız B ile başlayan erkek bebeği isim önerilerinden yola çıkarak; içinize sinen, anlamlı ve özel bir isimde karar kılabilirsiniz.

B Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  • Babür: Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür Şah, Hindistan’da yaşayan bir tür kaplanın ismi
  • Baha: Değer, kıymet
  • Bahadır: Gözü pek yiğit
  • Balkır: Etrafa ışık saçan
  • Baki: Sonsuza kadar, sonu olmayan
  • Barbaros: İsmi Hızır olan büyük Türk amiraline Avrupalıların verdiği isim
  • Baran: Yağmur
  • Barış: Sulh, düzen, savaşın olmadığı huzurlu ortam, uzlaşma
  • Barçın: İpekten kumaş, süslü kumaş
  • Barkın: Sürekli olarak gezen, seyyah kişi
  • Barlas: Kahraman, cesaretiyle ünlenmiş savaşçı
  • Bartu: Eski Türk hanlarından biri, servet, zenginlik
  • Basri: Görmek, görebilmek
  • Batıkan: Batının kanı
  • Başar: Daima başarılı ol anlamında
  • Bayezit / Beyazıt: Osmanlı padişahlarının çocuklarına verdiği ortak isimlerden biri
  • Baybars: Eski Türk toplumlarının beslediği küçük kaplanın isminden gelir. Kaplan gibi yiğit
  • Baydur: Cesur ve güçlü kişi
  • Bayram: Sevinçle karşılanan özel gün, dini ve milli kutlamalara verilen isim
  • Batu: Üstün olan, kazanan
  • Baykal: Yabani at
  • Bedri: Mükemmel kişi,
  • Bedreddin: Dinin dolunayı, dinin ışığı
  • Behçet: Güler yüzlü, sevinçli, mutlu
  • Behram: Merih yıldızının diğer ismi
  • Beki: Temiz
  • Bekil: Yakışıklı genç
  • Bektaş: Aynı yaşta olan, akran, eşit derecede olan
  • Belemir: Buğday tarlalarında yetişen çok yıllık bitki, mavi kantaron
  • Bera: Faziletli kişi
  • Berat: İzinli olmak
  • Beren: Akıllı ve güçlü olan
  • Berk: Dayanıklı ve sağlam olan
  • Berke: Değnek, kılıç ya da kamçı anlamında
  • Berkant: Yemin, ant
  • Beyhan: Sözünü sakınmayan, açık sözlü ve adil kişi
  • Bilge: Donanımlı bilgiye sahip olan ve bilgisini daima paylaşan
  • Bilgehan: Bilgileriyle yön veren devlet başkanı
  • Birol: Tek ol anlamında
  • Boğaçhan: Çok güçlü olan yiğit kişi
  • Bora: Arkasından yağmur getiren fırtına, sert rüzgâr
  • Boysan: Yakışıklı ve uzun boylu delikanlı
  • Buğra: İki hörgücü olan erkek deve
  • Bulut: Bulut
  • Bumin: Baykuş
  • Burak: İslamiyet’e göre Hz. Muhammed’in Miraç’ta çıktığı atın ismi
  • Burç: Kale duvarlarından daha yüksek çıkıntı, ökse otu
  • Burçak: Filiz, taneleri yemiş olarak kullanılan bir bitki
  • Burhan: Kanıt, bir şeyi ispat etme durumu
  • Bülent: Ulu ve yüce, yüksek olan
  • Bünyamin: Hz. Yakup’un oğluna verdiği isim

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ç ile Başlayan Erkek İsimleri: Ç Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL Ç ile başlayan erkek isimleri
C ile Başlayan Kız İsimleri: C Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL C ile başlayan kız isimleri
C ile Başlayan Erkek İsimleri: C Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL C ile başlayan erkek isimleri
B ile Başlayan Kız İsimleri: B Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL B ile başlayan kız isimleri
A ile Başlayan Kız İsimleri: A Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL A ile başlayan kız isimleri
A ile Başlayan Erkek İsimleri: A Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
KISAYOL A ile başlayan erkek isimleri
Kırlangıç Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Kırlangıç Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Kırlangıç balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Lüfer Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Lüfer Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Lüfer balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Kılıç Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Kılıç Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Kılıç balığı nedir, nasıl bir balıktır?
Kefal Balığı Nedir, Nasıl Bir Balıktır? Kefal Balığı Nerelerde Yaşar, Özellikleri Nelerdir?
KISAYOL Kefal balığı nedir, nasıl bir balıktır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.