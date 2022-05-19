B12 Fazlalığı Nedir, Neden Olur? - B12 Fazlalığı Belirtileri ve Tedavisi

B12 fazlalığı belirtileri 0:00 / 0:00

Suda çözünebilen ve sadece hayvansal gıdalarda bulunan B12 vitamininin fazlalığı da eksikliği kadar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Stres, uykusuzluk, mide kasılması ve ishal gibi başlıca etkenlerin yanı sıra B12 vitamini fazlalığının tüm belirtileri ve tedavisi hakkında kişiler araştırma yapma ihtiyacı hissedebilir. Hazırladığımız yazımızda B12 vitamini fazlalığı hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

B12 Fazlalığı Nedir?

Kemik, bağışıklık ve zihinsel fonksiyonların düzgün çalışması için B12 vitamini çok önemli bir yere sahiptir. Hayvansal gıdalarda yer alan bu vitaminin eksikliğinin pek çok olumsuz zararı bulunurken fazlalığı da insan sağlığı için sakıncalı olabilir. Kandaki B12 vitamini seviyesi yükselişe geçtiğinde B12 vitamini fazlalığı meydana gelmiş demektir.

B12 Fazlalığı Uykusuzluk Yapar Mı?

B12 Vitaminin fazlalığı ile ilgili en merak edilen sorulardan biri uykusuzluğa yol açıp açmadığıdır. B12 vitamini enerji verici bir vitamindir. Bu yüzden fazla tüketimi ile birlikte vücutta enerji depolanması yaşanabilir. Bu enerji de kişilerin uyku düzeninde sorunlara yol açarak uykusuzluğa sebebiyet verebilir.

B12 Fazlalığı Nasıl Atılır?

B12 vitamini fazlalığı meydana geldiğinde bu fazlalığın vücuttan nasıl atılacağı merak konusudur. Öncelikle B12 vitamini fazlalığı tespit edildikten sonra doktor kontrolünde tedavisi planlanmalıdır. Eğer B12 vitamini yüksekliğinin sebebi farklı bir hastalık değilse buna uygun bir tedavi yolu seçilecektir. Bilinçsiz tüketilen B12 vitamini içeren gıdalar ve takviye ürünler B12 fazlalığına sebep olduğu için kişinin beslenme düzeninde değişiklikler yapılmalıdır. Yapılan bu beslenme programı ile B12 vitamininin normal değerlere ulaşılması ve fazlalığın vücuttan atılması sağlanır.

B12 Fazlalığı Belirtileri

B12 vitamini eksikliğinde olduğu gibi B12 fazlalığında da belirtiler meydana gelmektedir. İşte B12 vitamini fazlalığının belirtileri:

B12 vitamini fazlalığı olan kişilerde deri döküntüsü meydana gelebilir. Bunun yanı sıra cilt üzerinde kızarıklıklar ve kaşıntılar da belirtiler arasında yer almaktadır.

B12 vitamini hastalığı gastrointestinal hastalıkları tetikleyebilir Mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal gibi hastalıklar meydana gelebilir.

Çok sık görülmese de B12 vitamini fazlalığı olan kişilerin el ve kollarında uyuşma meydana gelebilir. Bunlar erken dönem B12 vitamini fazlalığı olarak görülmektedir.

B12 vitamini enerji verene vitaminlerden biridir. Bu yüzden vücutta yüksek oranda B12 vitamini birikimi uyku düzeni için olumsuzluğa sebep olur. Uykusuzluk meydana gelebilir.

B12 vitamini hipertansiyona yol açabilir.

Psikolojik olarak olumsuz etkilere yol açabilir. Stres, zihin bulanıklığı ve panik atakla birlikte depresyona kadar giden süreçlere sebebiyet verebilir.

B12 vitamini fazlalığı çoklu organ hastalığı olan kişiler için tehlikeli bir duruma yol açabilir. Bu yüzden bu belirtilere sahip olan kişiler doktora başvurmayı ihmal etmemelidir.

B12 Fazlalığı Neden Olur?

B12vitamini hayvansal gıdalarda bulunur. Bu yüzden eğer kişiler ağırlıklı olarak hayvansal gıdaları tüketirse burada fazla depolama olabilir. Bunun yanı sıra B12 vitamini takviyesinde de fazla kullanım yapanlarda bu hastalık meydana gelebilir.