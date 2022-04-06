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Haberler Televizyon Baba 8. bölüm izle! Baba dizisi son bölüm SHOW TV ile FULL tam bölüm izle!
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Baba dizisi son bölüm izle! Show TV Baba son bölüm tek parça kesintisiz izle

Show TV’nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Baba, salı akşamları ekranlara geliyor. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Deniz Hamzaoğlu gibi isimlerin olduğu dizinin takipçileri yayınlanan son bölümünü araştırıyor. İşte Baba dizisi 8. bölüm tek parça izle...

Baba 8. bölüm izle! Baba dizisi son bölüm SHOW TV ile FULL tam bölüm izle!

Güçlü kadrosu ve ilgi çeken konusu ile kısa sürede ilgi gören Baba dizisi 5 Nisan Salı akşamı 20:00'da Show TV ekranlarında üçüncü bölümüyle yayınlandı. Yayınlanan yeni bölümü izleyemeyen vatandaşlarımız Baba dizisi 8. bölüm izleme ekranını araştırıyor. İşte Baba dizisi tek parça izle...

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE!

BABA DİZİSİ 8. BÖLÜM İZLE

Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır..

BABA DİZİSİ KONUSU

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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