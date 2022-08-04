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Baba dizisinin yeni sezonu ne zaman çıkacak? Baba dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Show TV'nin sevilen dizilerinden olan Baba dizisi 15. bölümüyle sezon finali vermişti. Baba dizisi Haluk Bilginer'in başrollüğünde yayın hayatına yepyeni bir sezonla geri dönecek. Dizinin izleyicileri yeni sezon tarihinin belli olup olmadığını araştırıyor. Peki, Baba dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Baba dizisi 2. sezonu ile ilgili merak edilenler...

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  • Baba dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Baba dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    Show TV'nin sevilen dizisi Baba sevenlerinin de bildiği gibi 31 Mayıs 2022'de 15. bölümüyle beraber sezon finaline girmişti. Ay Yapım'ın ilgiyle takip edilen dizisi Baba için 2. sezon onayı alındı ve Show TV Baba dizisini yayınlamaya devam edeceğini açıkladı. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
  • Baba dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Baba dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    BABA DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Baba dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin Show TV'den ya da Ay Yapım'dan resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır. 
  • Baba dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Baba dizisi 2. sezon tarihi belli oldu mu?

    BABA DİZİSİ OYUNCULARI

    Dizide; Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Ayda Aksel, Taner Rumeli, Deniz Hamzaoğlu, Hakan Kurdaş, Beril Pozam, Özge Özacar, Bihter Dinçel ve Renan Bilek gibi isimler yer almaktadır.

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