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Haberler Gündem Trafik Zonguldak'ta kahreden kaza: Baba ile kızını ayırdı... -Güncel son haberler
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Zonguldak'ta baba ile kızını ayıran feci kaza

Zonguldak'ta, hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Kırmızı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Zonguldak'ta kahreden kaza: Baba ile kızını ayırdı... -Güncel son haberler
DHA

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesindeki kazada Hasan Kırmızı (54) hayatını kaybetti, kızı Ayşenur Kırmızı (25) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak yolundaki kavşakta meydana geldi. Karabük'ten Devrek'e giden Hasan Kırmızı idaresindeki otomobil ile B.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Kırmızı ile kızı Ayşenur Kırmızı yaralandı. Gökçebey Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Hasan Kırmızı, kurtarılamadı. Kızı ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

B.A. ifadesi için polis merkezine götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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