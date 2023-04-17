Baba ile oğlu sokakta katlettiler!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da baba ile oğlu sokakta katlettiler! - Günün Son Dakika Haberleri
ABONE OL

Baba ile oğlu sokakta katlettiler!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 44 yaşındaki Abdurrahman Kılıç ve 15 yaşındaki oğlu Salih Kılıç, kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu sokak artasında vurularak öldürüldü. Polisin, olaya karışanları yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor

Adana'da baba ile oğlu sokakta katlettiler! - Günün Son Dakika Haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Adana'da olay, cumartesi günü, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi.

KAPALI KASA MİNİBÜSTEN ATEŞ AÇTILAR

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sokakta oturan Abdurrahman Kılıç (44) ve oğlu Salih Kılıç (15), beyaz bir kapalı kasa minibüsten ateş açılması sonucu vurularak kanlar içerisinde kaldı.

SALİH OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salih Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA KILIÇ DA HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu ağır olan baba Kılıç ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Baba Kılıç da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Baba- oğlun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET İDDİASI

AA'da yer alan habere göre olayın, aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşandığı belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha! - Güncel Haberler
GÜNDEM 61 kez mühürlenen adrese bir kumar baskını daha!
Ezan Duası Okunuşu ve Anlamı: Ezan Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu
GÜNDEM Ezan Duası
Vakıa Suresi Okunuşu ve Anlamı: Vakıa Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Vakıa Suresi
Ramazan'da Alo Fetva Hattı aramaları arttı: Diyanet'e en çok bu sorular soruldu! Sorulan ilginç sorular dikkat çekti!
GÜNDEM Ramazan'da Diyanet'e en çok bu sorular soruldu!
Fetih Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fetih Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Fetih Suresi
Mart ayı konut satış rakamları
GÜNDEM Mart ayı konut satış rakamları
İsmi Azam Duası Okunuşu ve Anlamı: İsmi Azam Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu
GÜNDEM İsmi Azam Duası
Bağdat Caddesi'nde ehliyetsiz kamyoncu dehşeti! Motosiklete çarptı ve... - Haberler
GÜNDEM Bağdat Caddesi'nde ehliyetsiz sürücü motosikletliye ...
Kağıthane'de 14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!
GÜNDEM 14 yaşındaki genç kız 15. kattan düştü! Büyük acı!
Karınca Duası Okunuşu ve Anlamı: Karınca Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Okunuşu
GÜNDEM Karınca Duası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.