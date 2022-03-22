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'Baba'nın yeni bölümünden dikkat çeken sahne!

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Ahmet'in Büşra'yı tüp bebek merkezine getirdiği sahnede Büşra, öfkesine hakim olamıyor. Karı koca olmadıklarını ve hiçbir zaman olmayacaklarını söyleyen Büşra'nın "Benim bir kalbim var… Git kiminle ne yapıyorsan yap!" sözleri dikkat çekiyor

'Baba'nın yeni bölümünden dikkat çeken sahne!
'Baba'nın yeni bölümünden dikkat çeken sahne!
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HABERTURK.COM

Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır.

Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan’ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan’ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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