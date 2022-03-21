'Baba'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım! 0:00 / 0:00

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Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Emin'in ailesiyle birlikte Boğaz turuna çıktığı tanıtımda Saruhanlı ailesinin renkli anları ekrana geliyor. Büşra, gözyaşları içinde Ahmet'in ona tecavüz etmeye çalıştığını söylerken Fazilet’in "Kocan o senin!" sözleri genç kadını şoke ediyor. Kadir ise "Bizi sevmiyorsun onu biliyoruz da birazcık güvenseydin be baba…" sözleriyle Emin’e sitem ediyor.

BABA’NIN ALTINCI BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kadir’in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır.

Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir. İlhan'ın ailesi üzerindeki planlarını öğrenen Kadir, oyunu İlhan'ın kurallarıyla oynamaya karar verir ve ikili arasındaki tansiyon iyice yükselir.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!