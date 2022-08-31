Baba-oğula köy meydanında infaz! 0:00 / 0:00

AA

Edirne'de bir köye ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü ile oğlu, köy meydanında av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Süloğlu ilçesi Büyükgerdelli köyünde yaşayan Erol Yılmaz (59) ile köye ayçiçeği hasadı için gelen biçerdöver sürücüsü Güray Döner (45) arasında köy meydanında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Yılmaz, bu sırada aracındaki av tüfeğiyle biçerdöverini tamir eden Döner ve oğlu Koray Döner'e (18) ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu olay yerinde hayatlarını kaybetti.