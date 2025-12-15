Baba Sahne'de 'Çok Önemli Bir Haber'

Günümüz insanının görünme arzusu, kendini kanıtlama telaşı ve var olma mücadelesi bu kez sahneye taşınıyor. Key Film ve DeLiGeMİSİ’nin yapımcılığını üstlendiği “Çok Önemli Bir Haber”, 15 Aralık’ta Baba Sahne’de yapacağı prömiyerle tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Oyun, isimsiz bir Adam’ın dünyaya “Ben buradayım!” diye haykırdığı o anın izini sürerek; görünürlük, sahne, kimlik ve gerçeklik kavramlarının birbirine karıştığı bir evren kuruyor. İsimsiz bir Adam ve isimsiz bir Kadın; kavganın, oyunun, kimliklerin ve teatral anların içinde giderek derinleşen bir yolculuğun kapılarını aralıyor. Bir isim arayışıyla başlayan hikâye, yer yer tiyatronun kendisine de ayna tutan felsefi ve çarpıcı bir tartışmaya dönüşüyor.

Fatih Al’ın yazdığı, yönettiği ve sahnede yer aldığı oyun; iki oyuncunun ritmi, enerjisi ve dinamik karşılaşmasıyla 70 dakikalık tek perdede akıp gidiyor. Televizyon ve sinemadaki güçlü performanslarıyla tanınan Melis Babadağ, bu kez sahnede keskin, yüksek enerjili ve güçlü bir kadın karakteri izleyiciyle buluşturuyor. İki oyuncu arasındaki canlı sahne kimyası, metnin varoluş temalarını daha da görünür kılıyor ve oyunun dramatik yapısını taşıyan ana unsur hâline geliyor.