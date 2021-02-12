Baba ve iki oğlu bir ay içinde koronaya yenildi - Haberler

AA

İlçede elektronik alet teknik servis işiyle uğraşan İhsan Mimir (49),Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 19 Ocak'ta, babası fotoğrafçılık yapan Metin Mimir (75) ise aynı hastalıktan 9 Şubat'ta vefat etti.

AA'nın haberine göre, Metin Mimir'in birlikte fotoğrafçılık yaptığı diğer oğlu İlhan Mimir (47) ise koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede, babasının ölümünden iki gün sonra hayatını kaybetti.

İlhan Mimir için bugün Görele Hasanağa Merkez Camisi'nde cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi.

Mimir'in cenazesi, babası ve kardeşinin defnedildiği Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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