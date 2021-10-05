Baba ve kızı gözyaşları içinde izledi 0:00 / 0:00

AA

Kırklareli'nde seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gökhan Tokmakçı yönetimindeki 39 DA 592 plakalı kamyonet, İnece beldesi yakınlarında bir anda alev aldı. Sürücü yol kenarına çekerek araçtan indi. Diğer sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede aracın her tarafını sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olay nedeniyle Kırklareli-Edirne karayolu yaklaşık 20 dakika ulaşıma kapandı. Araç sürücüsü Tokmakçı ile kızı gözyaşlarını tutamadı.