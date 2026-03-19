        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğlu hayattan koparan kaza | Son dakika haberleri

        Baba ve oğlu hayattan koparan kaza

        Konya-İstanbul kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan baba ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Baba ve oğlu hayattan koparan kaza

        Konya'da karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

        ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Konya-İstanbul kara yolu Bağrıkurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik Mahallesi istikametinden Konya yönüne seyreden Sergen D., yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Kutlu idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

        İKİ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

        Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç hurdaya döndü.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        BABA-OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        Otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME SÜRÜYOR

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Tekirdağ'da "İsrafsız Ramazan Sofraları" iftar programı düzenlendi

        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi ve gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin üçüncü durağı Tekirdağ oldu. (AA)

