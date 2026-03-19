Baba ve oğlu hayattan koparan kaza
Konya-İstanbul kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan baba ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor
Konya'da karşı şeride geçen otomobil hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
ARAÇLAR KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; öğle saatlerinde Konya-İstanbul kara yolu Bağrıkurt Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ladik Mahallesi istikametinden Konya yönüne seyreden Sergen D., yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Sami Kutlu idaresindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
İKİ ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç hurdaya döndü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
BABA-OĞUL OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde hafif ticari araçta bulunan Sami Kutlu ile oğlu Yusuf Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan 4 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.