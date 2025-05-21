Babaanne ile torununun ölümü kahretti! Düzce'de, üniversite öğrencisi İran uyruklu Salar Zaare G.'nin motosikletle çarptığı 65 yaşındaki Fadime Küpçük ile 6 yaşındaki torunu Egemen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı Giriş: 21.05.2025 - 13:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 13:51 facebook

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