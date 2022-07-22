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Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi'nden yılın yarısında yaklaşık 54 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi

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AA
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen macera tutkunları, kara yolu ya da teleferikle yolculuğun ardından Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'a ulaşıyor.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    AA'nın haberine göre buradaki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    "BABADAĞ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ"

    Merkezden yılın ilk 6 ayında gerçekleşen yaklaşık 54 bin yamaç paraşütü uçuşu, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak, Babadağ'ın dünyanın en önemli yamaç paraşütü merkezi olduğunu söyledi.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Uçuş sayılarının geçen yılın ilk altı ayına göre iki katı arttığını vurgulayan Koçak, "Yıl sonuna kadar 180 ila 200 bin civarında uçuş yapılacağı beklentimiz var. Bu gerçekleşirse bugüne kadar yapılan uçuş sayılarının rekoru kırılmış olacak.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Geçen yılın ilk 6 ayında 23 bin olan yamaç paraşütü uçuş sayısı bu yılın aynı döneminde 54 bine ulaştı. Bu sayı bölgemiz ve Türkiye turizmi için umut verici. Yamaç paraşütü sporunun gelişmesi tanınması ve Türk sporcuların dünyada yer bulması adına da çok önemli bir gelişme" diye konuştu.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Koçak, teleferiğin faaliyete geçmesi ve dağda düzenlenen konserlerle Babadağ'ın tanınırlığının yükseldiğini anlattı.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Denize yakınlık ve yükseklik bakımından dünyanın hiçbir yerinde Babadağ gibi bir nokta olmadığını ifade eden Koçak, "Özellikle mart sonundan kasım başına kadar geçen süre içerisinde Babadağ'ın sunduğu meteorolojik şartlar yamaç paraşütü ve diğer hava sporları için dünyanın birçok yerinde bulunmuyor. Bu 6 ayın neredeyse her günü buradan uçabilirsiniz" dedi.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Koçak, geçen yıl hizmete başlayan Babadağ Teleferik projesiyle Babadağ'ın dünyada farklı bir noktaya geldiğini dile getirdi.

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Babadağ'dan ikili ve solo uçuşların yapıldığını, özellikle solo uçuşlar için dünyanın her yerinde önemli akrobasi pilotlarının Babadağ'a geldiğini belirten Koçak, "Akrobasi eğitimi almak isteyenler de Babadağ'a geliyor.

     

     
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Tandem (ikili) uçuşlar için de burası dünyanın en çok tercih edilen noktası. Yolcu, burada yamaç paraşütü kalktıktan sonra minimum 25 dakika havada kalabilir. 
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

    Babadağ, aynı zamanda belge sahibi pilotlarında uçuş yapıp yeteneklerini geliştirebilecekleri bir merkez" ifadelerini kullandı.​​​​​​​
  • Babadağ'dan yılın ilk yarısında 54 bin yamaç paraşütü uçuşu yapıldı

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