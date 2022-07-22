Denize yakınlık ve yükseklik bakımından dünyanın hiçbir yerinde Babadağ gibi bir nokta olmadığını ifade eden Koçak, "Özellikle mart sonundan kasım başına kadar geçen süre içerisinde Babadağ'ın sunduğu meteorolojik şartlar yamaç paraşütü ve diğer hava sporları için dünyanın birçok yerinde bulunmuyor. Bu 6 ayın neredeyse her günü buradan uçabilirsiniz" dedi.