Babalara doğum günü mesajları ve sözleri gönderin. Eğer bugün babanızın doğum günüyse onu sevindirmek ve mutlu etmek için kısa ve uzun babalar için doğum günü mesajlarımızdan yararlanabilirsiniz. En güzel babaya doğum günü mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık.

BABAYA DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyanın en yakışıklı babasına, seni çok seviyoruz, doğum günün kutlu olsun.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle. Nice nice yıllara.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam. Nice mutlu yıllara.

Huzur ve dert ortağım canım babam doğum günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Doğum günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Doğum günün kutlu olsun.

Canım babam, yanımda olman bana hep güven ve mutluluk verdi. Nice yıllara babam.

Yeryüzü yarılsa, güneş patlasa, evren yıkılsa yine beni bırakmayacak adam. Baba, adam gibi adam. Doğum günün kutlu olsun.

Düşünüyorum da beni en güzel sen sevmiştin. Seni çok seviyorum babam doğum günün kutlu olsun.

Her ne kadar bazen kızsan da ben seni hep seviyorum. Aslında kızınca çok tatlı oluyorsun. Canım babam doğum günün kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yok babacığım. Nice yıllara.

Bana güç verdin. Yeterli aklı verdin. Hayat boyu bütün bunlar için sana teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Artık yürümeyi öğrendim. Fakat hala düşmekten korkuyorum. Ellerimi bırakma baba. Doğum günün kutlu olsun.

Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir yaşam dileğiyle. Canım babam doğum günün kutlu olsun.

Dünyanın en yakışıklı, en anlayışlı, en karizmatik, en sevecen, en tatlı babası doğum günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter, bunu sığdırmaya. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Dünyadaki çiçeklerin en güzeli güldür güllerin en güzeli ise sen doğum günün kutlu olsun babacığım.

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Nice nice yaşlara. İyi ki doğdun babacığım.

Bizim bugünlere gelmemizi sağlayan ve hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz babamızın doğum günü kutlu olsun.

Gelinciklerin en sadesine papatyaların en güzel kokanına güllerin en güler yüzlüsüne babaların en sevgilisine. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş baba. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun babacığım.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacım.

Sevgili babacığım sen bizim gül kokulu şekerden tatlı, canımızdan değerli biricik babamızsın, seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Babacığım Allah seni başımızdan eksik etmesin nice nice beraberce doğum günlerini kutlamayı nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Doğum günün kutlu olsun babacığım.

Sevgili babacığım sen bizim gül kokulu şekerden tatlı canımızdan değerli biricik babamızsın seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun.