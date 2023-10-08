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"KENDİ YAZDIĞIM SENARYOYU YÜZÜME VURDU" Ege Tanman, 'Babam ve Oğlum'un setinde unutamadığı bir anısını da paylaştı: Senaryoya bütünüyle hâkimdim. Dedemin bana kamera hediye ettiği bir sahne vardı. Orada Çağan Ağabey, göz kırpmayarak gülümsememi söylemişti. Fakat daha önceki sahnelerde Deniz’in tek gözünü kırpamadığına dair bir notu okumuştum. Ben de 'Deniz daha önce göz kırpmayı bilmiyordu, iki gözünü birden kapatıyordu' dedim. Çağan Irmak durdu ve 'Küçücük çocuk kendi yazdığım senaryoyu yüzüme vurdu. 5 dakika mola' dedi. İşimi bu derece sahiplendiğim için de mutlu oldu tabii...

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Çocuk yaşta gelen şöhretin kendisini etkilemediğini belirten Ege Tanman, "Ailem konusunda çok şanslıydım. Mütevazi ve insanlara güler yüzlü olmam gerektiğini öğrettiler" dedi. 'Bez Bebek' dönemi gerçekten kendimi ünlü hissettiğim zamanlardı. "Sokakta yürüyemiyordum" desem abartmış olmam. Çünkü sosyal medya ve dijital mecralar yok. Televizyon çok daha güçlüydü, tek eğlence aracı televizyondu. Haftanın 5 günü dizinin tekrarları da yayınlanıyordu" diye konuştu.