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Babanın en ağır yükü! Son yolculuğuna kucağında götürdü

Adana'da dün akşam alerjik reaksiyon nedeniyle ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisinin ardından bebeğin cansız bebeğine acılı babaya teslim edildi. Sarıldığı yavrusunu son yolculuğuna kucağında götüren baba Ulaş Hakverdi, gözyaşlarına boğuldu

Babanın en ağır yükü!
Babanın en ağır yükü!
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DHA

Adana'da, ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülürken yaşanan trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Demir Hakverdi, hayatını kaybetti. Acılı baba, yavrusunu son yolculuğuna kucağında götürürken, gözyaşlarına boğuldu.


Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alerjik reaksiyonu olan bebeği Demir'i hastaneye götüren Derya Hakverdi yönetimindeki 01 CVV 65 plakalı otomobil, Murat A. yönetimindeki 01 DRM 28 plakalı otomobille çarpıştı.

İLK MÜDAHALEYİ KAZAYA KARIŞAN DOKTOR YAPTI

Kazanın etkisiyle savrulan araçtaki Derya Hakverdi, eşi Ulaş Hakverdi ile 1 yaşındaki çocukları Demir Hakverdi, yaralandı. Kazaya karışan ve doktor olduğu öğrenilen sürücü Murat A., yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü. Kazaya karışan Murat A. ise karakola götürüldü. Kazada yaralanan Demir bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİNE SON KEZ SARILDI

Bugün Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsisi yapılan Demir bebek, ailesi tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan Ulaş Hakverdi, son kez sarıldığı oğlunun cansız bedenini kucağında taşıyarak otomobile binip, son yolculuğuna uğurlamak üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürdü. Demir bebek, burada düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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