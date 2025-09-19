'Babanızın yeri mi' kavgası! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'de bir grup genç cezaevinden çıkan arkadaşları için mahallede kabus gibi bir kutlama yaptı. Havai fişekler atıldı, silah bile kullanıldı. Bir abla kardeş onları uyarınca şehir eşkiyalarından öldüresiye dayak yediler.

Giriş: 19.09.2025 - 20:20 Güncelleme: 19.09.2025 - 20:20

