Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Babası çalışırken oynuyordu, sonrası korkunç!
ABONE OL

Babasının çalıştığı çiftlikte oynuyordu, sonrası korkunç

Adana'da Orhan Dinçer, çiftlikte çalışmaya gitti. Dinçer'in 4 yaşındaki oğlu Miraç da yanına gelip, oynamaya başladı. Bu sırada çiftlik sahibinin sürdüğü aracın çarpmasıyla sökülen demir kapı Miraç'ın üzerine devrildi. Korkunç olayda çocuk hayatını kaybederken, çiftlik sahibi Selçuk C. gözaltına alındı

SON DAKİKA: Babası çalışırken oynuyordu, sonrası korkunç!
İHA

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte oyun oynarken, çiftlik sahibinin sürdüğü aracın demir kapıyı sökmesi sonucu altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Dinçer, Selçuk C.'nin çiftliğinde çalışmaya başladı. Dinçer’in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer de babasının yanına gelerek oynamaya başladı. Bu sırada çiftlikten çıkan Selçuk C.'nin kamyonetinin kapağı demir kapıya takılıp yerinden çıkardı. Kapı bu sırada oyun oynayan çocuğun üzerine devrildi. Demir kapının altında kalan çocuk otomobil ile özel bir hastaneye kaldırıldı ancak doktorların müdahalesine rağmen çocuk kurtarılamadı.

Olay yerine gelen polis, Selçuk C.'yi gözaltına alırken, olayın şahidi olan kardeşi Umut C.'nin de ifadesine başvurdu. Selçuk C. ile kardeşi Umut C. polis tarafından ifadeleri alınmak üzere sağlık raporunun ardında savcılığa götürüldü. Selçuk C. "taksirle ölüme sebebiyet vermekten" savcılıkta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, kardeşi Umut C. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Çocuğun cenazesi ise adli tıp kurumunda otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı var mı 2021? Şehirler arası seyahat yolculuk yasak mı, hangi illerde?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?
"#SapıkAlihan" YAKALANDI! Son dakika: Hakaret makinesi gözaltına alındı
GÜNDEMTürk Bayrağı'nı yırttı, Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a ...
MEB yayınladı: LGS başvuru nasıl yapılır? İşte 2021 LGS başvuru kılavuzu
GÜNDEMLGS sınavı başvuru nasıl yapılır?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi sınavı puan hesaplama
GÜNDEMMSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 AYT, TYT, YKS, LGS online deneme sınavları ve konu anlatımları Habertürk Akademi'de 7 Gün ücretsiz!
GÜNDEMTYT, AYT, YKS, LGS online deneme sınavları ve konu ...
Son dakika: Adalet Bakanı'ndan emekli amirallerin bildirisine tepki
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan emekli amirallerin bildirisine ...
2021 ÖSYM sınav takvimi nedir? İşte 2021 ALES, KPSS, YKS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
5 Nisan AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler neler?
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
AŞI TAKVİMİ: Aşı sırası kimde, kaçta? Covid-19 aşı sorgulama SMS ve e-Nabız yöntemi
GÜNDEMKorona virüs aşı sırası sorgulama ekranı!
Aşı randevu nasıl alınır? AŞI RANDEVU ALMA: Telefon ve e-Devlet MHRS ekranı ile aşı randevu al
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?