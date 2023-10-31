Babasına yardım ederken canından oldu!

Babasına yardım eden genç, kesilen ağacın altında can verdi
Giresun'da ormanda ağaç kesen babasına yardım eden Koray Mındık, kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti
Giresun'un Alucra ilçesi Elmacık köyünde, öğle saatlerinde, orman işçisi olarak çalışan babasına ağaç kesiminde yardım eden Koray Mındık'ın (20) üzerine ağaç devrildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Ormandaki kişilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ağacın altında kalan Koray Mındık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Mındık'ın cansız bedeni, ağacın altından çıkarılıp otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.