Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasına yardım ederken canından oldu!

        Babasına yardım eden genç, kesilen ağacın altında can verdi

        Giresun'da ormanda ağaç kesen babasına yardım eden Koray Mındık, kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Babasına yardım ederken canından oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Alucra ilçesi Elmacık köyünde, öğle saatlerinde, orman işçisi olarak çalışan babasına ağaç kesiminde yardım eden Koray Mındık'ın (20) üzerine ağaç devrildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Ormandaki kişilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde ağacın altında kalan Koray Mındık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Mındık'ın cansız bedeni, ağacın altından çıkarılıp otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri giresun
        #Alucra
        #Orman işçisi
        #ağaç kesimi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor