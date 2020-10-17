Babil dizisinin yeni bölümleri her Cuma akşamı Star TV ekranlarına geliyor. İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda’yı, İrfan’sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor.



BABİL 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

İrfan’ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşarken, Eda İrfan’ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen’e bir kez daha meydan okuyor.