Babil dizisi her hafta izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Babil 19. yeni bölüm dün akşam saat 20.00'de #kardeşlik tagiyle ekrana geldi. Bütün dengelerin yerinden oynadığı Babil 19. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri son bölümün arkasından yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Babil 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BABİL 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan’ın yaktığı intikam ateşi düşmanlarını kavururken, Ayşe ile arasındaki kıvılcım da alev alıyor. Egemen ve Süleyman saplandıkları bataklıktan çıkmak için beklenmedik kapılar çalıyor. Eda Deniz’in geleceği, İlay da hayatı için ayakta kalmanın yollarını arıyor. İrfan’a karşı yapılan intikam hamlesinin Cihan’ın hayatının kararmasına yol açması, İrfan’ı düşmanları ile olan hesabını ebediyen kapatmaya itiyor.

BABİL 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

Tansiyonun düşmediği Babil dizisi 19. bölümün ardından herkes Babil 20. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.