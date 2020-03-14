Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Babil dizisi 8. bölümü ile dün akşam seyirciyle buluştu. Son bölümde İrfan oğlu Deniz'in kurtulduğu haberi ile sevincinden yerinde duramıyor. Dizinin sevenleri ise "Babil 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu merak etmeye başladı. İşte Babil 9. bölüm fragmanı ve son bölüme dair ayrıntılar...

BABİL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BABİL 8. BÖLÜM ÖZETİ

"Ona bir şey olursa yaşayamam!"

Deniz’in ameliyatına saatler kala; Doktor Tahsin, Hakan’ın elinde tutsaktır. Deniz’in kaderi Hakan’ın elindeyken İrfan, oğlunun hayatını kurtarmak için ne yapacak? Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerini öğrenmenin peşinde tehlikeli bir yola girmişken bir yandan da Babil’de sorunlar devam eder.

Egemen’in İrfan’dan habersiz Babil’e yönlendirdiği yatırımcılar Egemen’i nasıl bir sorun yumağının içine itecek. İrfan ve Egemen’in dostluğu, güven sınavından geçebilecek mi? Oğlunun hayatıyla sınanan İrfan, nasıl bir yola girecek?