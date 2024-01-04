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        Haberler Gündem Güncel Bacağı oturağa sıkıştı, itfaiye kurtardı

        Bacağı oturağa sıkıştı, itfaiye kurtardı

        Şanlıurfa'da bir öğrencinin sınıftaki oturağa sıkışan bacağını itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:10 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:10
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        Bacağı oturağa sıkıştı, itfaiye kurtardı
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        Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesinde bulunan Kız Anadolu Lisesinde yaşandı. Ders gördüğü sırada bacağını oturağın demirlerinin arasına sıkıştıran kız öğrenci için itfaiye harekete geçti.

        Okul yönetiminin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından kız öğrencinin bacağını sıkıştırdığı yerden kurtardı. Kız öğrencinin herhangi bir sağlık sorununun ise oluşmadığı öğrenildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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