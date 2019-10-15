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Bacak kaşıntısı neden olur? Nasıl geçer ve neler yapılmalı? hbrt

Pek çok insanın yaşadığı şikayetler arasında yer alan bacak kaşıntısı, günlük hayatı olumsuz etkileyen rahatsız edici bir durumdur. Peki birçok nedene bağlı olarak meydana gelen bacak kaşıntısı nasıl geçer? Bacak kaşıntısı neden olur? Bacak kaşıntısına karşı neler yapılmalı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Bacak kaşıntısı neden olur?

Bacaklarda kaşıntı oldukça rahatsız edici bir unsurdur, hatta uykudan bile uyardığı zamanlar olmaktadır. Bacaklarda kaşıntının en büyük nedeni ise; ciltte yaşanan kuruluktur. Ancak bazı durumlarda bir hastalık belirtisine ait olma ihtimali de olabilmektedir.

Özellikle kış aylarında vücudun hava almaması ve yıkanırken kullanılan sabunlar derinin kurumasına etkili olmaktadır. Bazen pütür pütür pullanma halinde dökülür ve çok kaşıma halinde kızarmalar oluşur.

Bacaklarda Kaşınmaya Neden Olan Durumlar:

  • Yıkanırken kullanılan sabun ya da liflenme
  • Sürekli aynı pozisyonda oturmak, bacaklara kan hücum etmesine neden olarak kaşıntı yapar.
  • Giyilen kıyafetlerin sentetik içerikli olması
  • Kısa bilekte olan çoraplar
  • Havayı kurutan cihazlar kullanmak(klima gibi)
  • Yaşlılık sonucu oluşan suyun azalması kaşıntı yapabilir.

Bu etkenler kurumaya neden olur ve kaşıntıyı da beraberinde getirir.

Yaşanılan bu kaşıntıların giderilmesi için bazı önlemler alınmalıdır. Bunlardan bazıları:

  • Cildin nemlendirilmesi,
  • Nemlendirici içerikli duş ürünleri kullanmak,
  • Beslenmeye dikkat etmek,
  • Spor yapmak,
  • Kortizonlu ilaç ya da merhem kullanmak (hekimin gerek görmesi halinde),
  • Hastalıklar nedeniyle oluşması halinde (sedef, egzema, mantar) tedavi ettirmek,
  • Sinirsel yaşanan bir kaşıntıysa antidepresan ilaçlarla tedavi ettirmek,
  • Bir hastalık olup olmadığını kontrol ettirmek

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