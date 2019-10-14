Bacaklarda kaşıntı neden olur

Bacaklarda kaşıntı oldukça rahatsız edici bir unsurdur, hatta uykudan bile uyardığı zamanlar olmaktadır. Bacaklarda kaşıntının en büyük nedeni ise; ciltte yaşanan kuruluktur. Ancak bazı durumlarda bir hastalık belirtisine ait olma ihtimali de olabilmektedir.

Özellikle kış aylarında vücudun hava almaması ve yıkanırken kullanılan sabunlar derinin kurumasına etkili olmaktadır. Bazen pütür pütür pullanma halinde dökülür ve çok kaşıma halinde kızarmalar oluşur.

Bacaklarda Kaşınmaya Neden Olan Durumlar:

Yıkanırken kullanılan sabun ya da liflenme

Sürekli aynı pozisyonda oturmak, bacaklara kan hücum etmesine neden olarak kaşıntı yapar.

Giyilen kıyafetlerin sentetik içerikli olması

Kısa bilekte olan çoraplar

Havayı kurutan cihazlar kullanmak(klima gibi)

Yaşlılık sonucu oluşan suyun azalması kaşıntı yapabilir.

Bu etkenler kurumaya neden olur ve kaşıntıyı da beraberinde getirir.

Yaşanılan bu kaşıntıların giderilmesi için bazı önlemler alınmalıdır. Bunlardan bazıları: