Bade İşçil: Bir süre daha çalışmayacağım
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Bade İşçil, açıklamalarda bulundu; "Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım"
Giriş: 19.09.2025 - 08:21 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:21
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bade İşçil, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Uzun süre denize bakan oyuncu, daha sonra muhabirlere; "Böyle denize bakarak, Kendimi dinlendiriyorum. Bu ara hiçbir projeyi takip etmiyorum. Televizyon izlemiyorum. Bir süre daha çalışmayacağım. Beni heyecanlandıran bir proje yok" dedi.
