Badem Şekeri filmi oyuncuları kimler, Badem Şekeri konusu film severler tarafından merak konusu oldu. Doktor Mehmet ile Ayşe'nin aşkını konu alan romantik komedi filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BADEM ŞEKERİ OYUNCULARI KİMLER?

Alper Saldıran

Burcu Özberk

Burcu Altın

Mehmet Atay

BADEM ŞEKERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uzmanlığını tamamlayan, mecburi hizmet görevini yapacağı Yozgat'ın ilçesindeki hastaneye katılmak için yola çıkan Doktor Mehmet'i bir sürpriz beklemektedir. Aşağıdelice köyünün muhtarı Bahri, köye doktor getireceğim vaadiyle muhtar seçilmiş ancak bir türlü amacına ulaşamamıştır. Umudunu kaybetmek üzere olan muhtarın imdadına delice köyünün delice kızı Ayşe yetişir. Mademki devlet onlara bir doktor yollamaz, o zaman onlar kendilerine bir doktor bulacaklardır. Bu yüzden Doktor Mehmet'i kaçırırlar. Kaçırıldığını anlayan Mehmet'in derdini anlatma çabaları sonuç vermez. Köylüler daha ilk gününde hınca hınç doldururlar sağlık ocağını… Duyan gelmiştir. Ama gelenlerin çoğu goygoy peşindedir. Doktorun dediklerini umursamaz, taktıkları isimle “Badem Şekeri aşağı, Badem Şekeri yukarı” kendilerince kafa bulurlar Mehmet'le… Ancak köylünün bilmediği Mehmet'in sakladığı çok önemli bir sırrı vardır. Tüm bu henagemenin içinde Mehmet'in tek tesellisi Ayşe olur. Mehmet, köylülerin elinden kurtulmanın yollarını ararken aşka kapılacak, başına türlü olaylar gelecektir.



BADEM ŞEKERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Badem Şekeri filminin çekimleri için ağırlıklı olarak Çanakkale şehri kullanıldı. Ayvacık ilçesinde yer alan Çamkalabak ve Behramkale'de de çekimleri yapılan film, Ege'nin doğal ve huzur verici manzarasını seyirciye hissettirecek.