Bademcik şişmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Bademcikler, boğazın yanlarında, dil tabanının hemen arkasında ve üstünde yer alan, lenfoid dokudan oluşan iki organdır. Normal durumda bademcikler neredeyse hiç görülmez ve tekdüze bir pembe renge sahiptir. Stratejik bir konumda olan bademciklerin işlevi, üst solunum yollarının enfeksiyonlarına karşı ilk bariyeri oluşturmaktır. Özellikle bağışıklık sisteminin henüz çok olgunlaşmadığı çocukluk döneminde önemlidir.

Bu yapılar aynı zamanda dışarıdan gelen, burun ve ağız yoluyla nüfuz eden mikroorganizmalara karşı bağışıklığı da destekler. Bademcikler iltihaplanarak vücudu virüsleri ve bakterileri etkisiz hale getirebilecek antikorlar üretmeye zorlar. Solunum sistemi enfeksiyonlarına karşı bu savunma faaliyetine faringeal bademcikler (veya geniz eti ) de katılır.

Ancak bazı durumlarda bademciklerin görevi kaybolur. Tekrarlanan bakteriyel veya viral saldırılardan sonra bademcikler kronik olarak iltihaplanabilir veya hacmi aşırı derecede artabilir ( hipertrofi ) ve tüm vücut için bir enfeksiyon odağına dönüşebilir.

İtihaplı bademcikler bademcik iltihabının en karakteristik belirtilerinden biridir. Bu sorun esas olarak pediatrik yaşlarda ortaya çıkar ancak yetişkinleri de etkileyebilir. Çoğu durumda iltihaplı bademcikler, bakteri ve virüslerle kolayca temasa girebildiklerinden enfeksiyonlardan kaynaklanır.

REKLAM

Tonsillit, yutulduğunda şişlik, kızarıklık, boğaz ağrısı ve ağrıyı içerir. Bu klinik tabloya bağlı olarak genel halsizlik, ateş boyundaki lenf düğümlerinde şişlik, kulak ağrısı, ağız kokusu ve süpürasyonun (plak oluşumu) ortaya çıkması olasıdır. Vücudun bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu oluşan bademcik iltihabı, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, yüksek ateş ve üşüme gibi sorunlara neden olur. Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Yemeklerden tavuk eti, bitkilerden ıhlamur, meyvelerden muz, çaylardan adaçayı, ilaçlardan antibiyotikler, çorbalardan sebze çorbası bademcikleri rahatlatmak için tavsiye edilir.

Bademciklere iyi gelen besinler arasında sebze, tavuk, muz, bal, yulaf ezmesi, tam buğdaylı makarna, pişmiş havuç, soğan ve sarımsak yer alır. Yukarıda listelenen yiyecekleri yiyerek bademcik iltihabını azaltabilirsiniz. Bu bademciklerinizdeki şişliği azaltacaktır. Bu tür besinleri her gün düzenli kullanırsanız her türlü boğaz ağrısı probleminden kurtulabilirsiniz. Bademcik şişmesi nasıl geçer? Bademcik iltihabını hafifleten bitkiler arasında yulaf, zencefil, fesleğen, çay ağacı, adaçayı, ıhlamur, okaliptüs, meyan kökü ve papatya bulunur.

Bademcik iltihabı bir süre sonra şişmeye neden olur. Bu nedenle bir an önce iltihaptan kurtulmalıyız. Bademcik iltihabına faydalı bu bitkileri beslenmenize dahil ederseniz kısa sürede bu hastalıktan kurtulabilirsiniz. Bu bitkilerin sadece boğaza değil aynı zamanda sindirim ve solunum sistemlerine de iyi geldiğini unutmayın. Bademciklere iyi gelen bitki çayları arasında tarçın çayı, ıhlamur çayı, papatya çayı, meyan kökü çayı, okaliptüs çayı, zerdeçal çayı ve zencefil çayı yer alır. Bitki çayları bademcik iltihabına karşı faydalıdır. Özellikle ada çayı bu konuda en popüler bitki çaylarındandır. Düzenli kullandığınız takdirde tüm boğaz hastalıklarınız kısa sürede ortadan kalkacaktır.

REKLAM

Genel olarak kış aylarında havaların soğumasıyla birlikte kendini gösteren sorunların başında boğaz ağrısı geliyor. Boğazda yanma, ağrı ve kuruluk görülen diğer şikâyetlerdir. Genellikle boğaz ağrısı 2-3 gün içinde kaybolur ancak bazen ilerleyerek ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Hatta farenjit, bronşit gibi hastalıkların oluşumuna da işaret eder. Bademciklerin şişmesi ile boğazda sorun görülür.

Şişmiş ve kızarık bademcikler aslında ağzın arka kısmındaki yumuşak dokuda ağrıya neden olur. Bu durum yutkunma ve konuşmada zorluğa neden olur. Boğaz ağrısı sırasında aşağıdakilere dikkat etmek önemlidir:

Boğazınızı nemli tutun

Bolca su için

Çok konuşmayın (Boğaz yorulursa daha fazla tahrişe neden olur).

Alkol ve sigaradan kaçının.

Kafein içeren içeceklerden kaçının.

Et ve tavuk çorbası içilmesi tavsiye edilir.

İnhalasyon öksürüğe ve soğuk algınlığına iyi gelir. Bir miktar patatesi kabuklarıyla haşlayıp, suya okaliptüs yaprakları ve 1 damla beyaz çam yağı ekleyin. Daha sonra başınızı bir havluyla örtün ve tencerenin üzerine biraz nefes alın (mukoza zarlarınızı yakmamaya çalışın).Boğaz ağrısı sırasında boğazınızı tuz (1 bardak ılık su + 1 çay kaşığı tuz) veya soda (1 bardak ılık su + 1 çay kaşığı soda) ile karıştırılmış suyla yıkayın. Bu tür çözümler mikropları ve virüsleri yok eder, iltihapla savaşır.

REKLAM

Ayrıca boğazınızı bitkisel infüzyonlarla (papatya, okaliptüs, adaçayı) durulayabilirsiniz. Boğazınızı günde 3-4 kez yıkayın. Burun kanaması sırasında burnunuzu iyot-tuz solüsyonu (1/2 bardak su + 2-3 damla iyot + bıçağın ucunda tuz) ile yıkayabilirsiniz. Burnunuzu günde 3-4 kez bu solüsyonla yıkayın.

Bademciklerin viral iltihabı 7-10 gün içinde kendiliğinden düzelir ve ilk 48-72 saatte semptomatik zirveye ulaşır. Bozukluğun bir bakteriden kaynaklandığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı takdirde belirtiler yaklaşık 5 gün içinde geriler.

İltihaplı bademciklerin değerlendirilmesi pratisyen hekiminiz veya KBB uzmanınız tarafından yapılabilir. İlişkili semptomlar kolayca fark edilebilir ve bademcik iltihabı tanısı, üst solunum yollarının ve sindirim yollarının (ağız boşluğu ve boğaz) tam bir muayenesinden sonra formüle edilebilir.

Doktorun ayrıca mevcut bozukluğa hangi patojenlerin dahil olup olmadığını belirleme görevi de vardır. Genel olarak konuşursak, bakteriyel enfeksiyonların çeşitli semptomları, viral olanlardan farklı olarak 48-72 saat sonra kötüleşme (ve iyileşmeme) eğilimindedir.

İltihaplı bademciklerin nedenlerini ayırt etmek için hastaya genellikle Streptococcus bakteriyel enfeksiyonunun varlığını doğrulayan orofaringeal bir sürüntü uygulanabilir. Bu test, steril pamukla kaplı bir çubukla az miktarda boğaz salgısının alınmasından oluşur: Sıvı daha sonra birkaç gün içinde etiyolojik ajanı tanımlamak için laboratuvarda analiz edilir. Antispreptolizin titresi ( TAS ) talebi, A grubu beta hemolitik Streptokok enfeksiyonunu dışlamak için gereklidir ve bir süre sonra bile bademcik iltihabının bir göstergesi olabilir.

REKLAM

Bademcik iltihabı, (özellikle boğaz ağrısı, ağız kokusu ve boyundaki şişmiş lenf düğümleri) akut bademcik iltihaplarından daha uzun süreli kronik hale gelir. Kronik bademcik iltihabı, ameliyatla çıkarılması gereken bademcik taşlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bademciklerin, ağızdan boğaza durmaya yardımcı olması gibi temel bir işlevi vardır. Ancak her zaman bu görevi en iyi şekilde tamamlayamıyorlar. Bademciklerin çeşitli oluşumlarında mukus, bulgular ve yiyecekler sıkıştıkça birikme oluşmaya başlar. Oluşum sertleştiğinde bademcik taşına dönüşür.

Bademcik taşları kalıntı ve bakterilerin birikmesi sonucu oluşan oluşumlar olduğundan bakteri plağı ve birikimlerini ortadan kaldırmanın en iyi yolu tam bir ağız hijyeni rutinidir. Dişlerinizi günde iki kez veya yemeklerden sonra fırçalayın: Plakları en iyi şekilde nötralize etmek ve ağızdaki bakterilerin boğazda yayılmasını sınırlamak için antibakteriyel bir diş macunu kullanın.

Bademcik taşlarının nedenleri:

Bademcik iltihabı olarak bilinen bir durum olan kronik iltihaplı bademcikler

Keseler içinde daha fazla birikmeye izin veren özellikle büyük bademcikler

Mukus farklılıklarına ve farklılıklarına neden olan sinüs sorunları

Viral nitelikteki bademcik iltihabı durumunda, haftadan güne kadar prognoz, bazen spontan remisyonla veya ateş düşürücü ilaç alımıyla ateş durumudur. Bakteriyel bir hastalığın rejimi, antibiyotik tedavisi ile süreler aynı veya biraz daha hızlı olabilir. Bademcik iltihabı boğazda kızarıklık, ateş, ağrı, yerel nitelikte ise nefes almada zorluk ile kendini gösterir. Coxsackievirus veya Adenovirus ve Rhinovirus enfeksiyon durumu genel olarak sorumlu veziküller ve lezyonlar, lenf bezlerinde şişme ve ağrılı yutkunmadır.

ÖNERİLEN VİDEO