Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kafilenin özel uçakla Trabzon'a giderek kampa gireceği kaydedildi.

Teknik direktör Fatih Terim, İngiliz ekibi Stoke City'den sezon sonuna kadar kiralanan Badou Ndiaye'ye de maç kadrosunda yer verdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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