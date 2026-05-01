        Haberler Dünya BAE, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı | Dış Haberler

        BAE, vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahatini yasakladı

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 02:02 Güncelleme:
        BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.

        Açıklamada, söz konusu ülkelerde bulunan BAE vatandaşlarına en kısa sürede ülkeden ayrılarak BAE’ye dönmeleri çağrısında bulunuldu.

        Bakanlık, vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, yurt dışında bulunan BAE vatandaşlarının yayımlanan talimat ve uyarılara uyması gerektiğini vurguladı.

        Ayrıca İran, Lübnan ve Irak'ta bulunan vatandaşlardan, alınan önleyici tedbirler kapsamında BAE makamlarıyla iletişime geçmeleri istendi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

