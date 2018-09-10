Gomis'in yeğeni öldürüldü!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.

Fransız ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen William Gomis, La-Seyne-Sur-Mer bölgesinde yaşanan olayda silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybederken, Gomis'le birlikte 15 yaşında bir çocuğun daha öldürüldüğü aktarıldı.

Fransız Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Saint Etienne, Gomis'in vefat haberinin ardından büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, kulüpteki herkesin bu olaydan dolayı çok etkilendiğini ifade etti.

GOMIS'TEN TAZİYE MESAJI

Sezon başında Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Gomis, cinayete kurban giden akrabası William için sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Henüz 19 yaşındaydı. Huzur içinde uyu, kardeşim. Ailesi, yakınları ve dostları için başsağlığı diliyorum. Böyle trajediler karşısında bir araya gelmeliyiz. Hep birlikte, barışı yeniden kurmalıyız." ifadelerini kullandı.

William'ın eski kulübü Saint-Etienne tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun geçen pazar günü Fransa'nın La Seyne-sur-Mer on bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı.

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