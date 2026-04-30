        Bağcılar'da 35 noktaya mini spor sahası

        Bağcılar Belediyesi'nden 35 noktaya mini spor sahası

        İstanbul'un Bağcılar Belediyesi, ilçede ilkokul bahçelerinden merkezi noktalara kadar 35 noktayı futbol, basketbol ve voleybol için mini sahalarla donatıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 15:32 Güncelleme:
        Bağcılar'da 35 noktaya mini spor sahası
        Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yılbaşında başlayan çalışmalar neticesinde ilçede yer alan 14 ilkokulun bahçesine mini futbol ve basketbol sahası inşa edildi.

        Altyapı ve üstyapısı tamamlandıktan sonra hizmete sunulan mini sahalarda öğrenciler, spor yapabiliyor. Bu alanlar ayrıca beden eğitim derslerinde de kullanılıyor.

        Belediyenin "Mahalle Mini Sahaları" projesi kapsamında da ilçenin merkezi konumdaki 14 noktasına yapılan mini sahalar da hizmete sunuldu. Proje kapsamında plan ve teknik incelemeleri tamamlanan 7 noktada da çalışmalar devam ediyor. Bu projenin tamamlanmasıyla ilçedeki toplam 21 noktadaki tesiste basketbol, futbol ve voleybol branşlarında sporseverlere hizmet verilecek.

        Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, göreve geldikleri günden itibaren gençlerin gelişimine yönelik projelere öncelik verdiklerini kaydetti.

        Yıldız, ilkokul bahçeleri ve mahallelere yapılan mini sahalarda gençlerin spor yaparak zararlı alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Ayrıca bu sahaların metalik parçalarını kendi atölyelerimizde kendi imkanlarımızla üretiyoruz. İlçemize hayırlı olsun. Bu yatırımların ilçemize kazandırılmasındaki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a Somali'den Yemen'e başımızı nereye çevirsek ...
        #istanbul haberleri
        #Bağcılar Belediyesi
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası