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Olay, 04.30 saatlerinde, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan 1543. Sokakta yer alan doğalgaz kutusunda meydana geldi. Sokakta bir binanın önünde bulunan doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı yaşandı. Sızıntının hemen ardından büyük bir gürültü ile patlayan doğalgaz kutusu alev alev yanmaya başladı. Patlama sesini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Alevlerin binaya sirayet ettiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz hattının kesilmesi için doğalgaz ekipleri de olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın bölgedeki doğalgazın kesilmesiyle kontrol atına alındı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, çevredeki binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.
BAZI VATANDAŞLAR GAZ KOKUSUNDA ETKİLENDİ
Patlama sonrası, çevrede büyük bir panik yaşanırken çevreye yayılan gaz kokusundan bazı vatandaşlar etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gazdan etkilenen vatandaşlara oksijen tüpü ile müdahale etti. Bazı vatandaşlar ise olay yerinden kucağında çocukları ile koşarak uzaklaştığı görüldü.
“PATLAMA SESİNE UYANDIK”
Tahliye edilen apartmanlardan birinde bulunan Bayram Karabulut,“Gece yarısı uyuyorduk, aniden bir patlama sesi duyduk. Dışarı baktığımda gaz kaçağı ve patlaması olduğunu gördüm, çocuğuma haber verdim hemen dışarı çıktık. 5 tane apartman tahliye edildi, kimse kalmadı. Çok şükür yaralanan kimse yok, herkes dışarı çıktı, gazın kesilmesini bekledik” dedi.
Kendilerini zar zor dışarı attıklarını belirten mahalle sakini Ali İlhan, “Yanıyoruz işte, patlama oldu, kendimizi zor dışarı attık, hepimiz içeride cayır cayır yanacaktık. Allah’tan uyandık, çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Hanım fark etti, dışarıda ki arabaların alarmı çalmaya başlayınca, dışarı baktık alev sarmıştı her yanı. Dışarı çıkarken çok korktuk, her yer dumandı zehirlenecektik. Kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.
Meydana gelen yangında şans eseri yaralı ya da can kaybı yaşanmazken, çevreye yayılan gazdan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Gaz sızıntısının sebebi araştırılıyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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